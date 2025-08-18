Україна

Англійський клуб близький до підписання бразильського вінгера за рекордну суму.

Фулгем досяг принципової домовленості з донецьким Шахтарем щодо переходу бразильського вінгера Кевіна, повідомляє журналіст Аарон Раміро.

За інформацією джерела, сума угоди становитиме близько 45 мільйонів євро, ще 5 мільйонів можуть бути виплачені у вигляді бонусів, прив’язаних до спортивних результатів гравця.

Раніше Шахтар поступово знизив фінансові вимоги щодо трансферу, а Фулгем уже робив три попередні спроби підписати бразильця, проте отримував відмову.

Кевін приєднався до Шахтаря у січні 2024 року, перейшовши з Палмейраса за 12 мільйонів євро. Його чинний контракт з українським клубом діє до кінця 2028 року. Цього сезону вінгер встиг забити чотири голи та зробити два асисти у трьох матчах.

Раніше повідомлялося, що Рома цікавиться Кевіном.