Англійський клуб близький до підписання бразильського вінгера за рекордну суму.
Кевін, getty images
18 серпня 2025, 14:25
Фулгем досяг принципової домовленості з донецьким Шахтарем щодо переходу бразильського вінгера Кевіна, повідомляє журналіст Аарон Раміро.
За інформацією джерела, сума угоди становитиме близько 45 мільйонів євро, ще 5 мільйонів можуть бути виплачені у вигляді бонусів, прив’язаних до спортивних результатів гравця.
Раніше Шахтар поступово знизив фінансові вимоги щодо трансферу, а Фулгем уже робив три попередні спроби підписати бразильця, проте отримував відмову.
Кевін приєднався до Шахтаря у січні 2024 року, перейшовши з Палмейраса за 12 мільйонів євро. Його чинний контракт з українським клубом діє до кінця 2028 року. Цього сезону вінгер встиг забити чотири голи та зробити два асисти у трьох матчах.
Раніше повідомлялося, що Рома цікавиться Кевіном.