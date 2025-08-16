Україна

Кевін наближається до переходу, який перепише трансферну історію клубу.

Як повідомлялось раніше, Фулгем зробив офіційну пропозицію Шахтарю щодо трансферу Кевіна Маседо. Тепер ситуація отримала новий розвиток: угода близька до фінального етапу і може стати найбільшою в історії лондонського клубу.

За інформацією AS, переговори вийшли на завершальну стадію. Представники футболіста вже наступного тижня прибудуть до Лондона, аби допомогти закрити всі деталі контракту. Йдеться про суму у 40–45 мільйонів євро, включно з бонусами. Спочатку "гірники" вимагали 50 мільйонів, однак тепер готові піти на компроміс.

Таким чином, перехід 21-річного вінгера перевершить попередній трансферний рекорд Фулгема — підписання Еміля Сміта Роу за 32 млн євро минулого літа. Для клубу з Крейвен Коттедж це стане знаковим кроком уперед, адже вони вкладають рекордні кошти саме в молодого гравця з величезним потенціалом перепродажу.

Важливу роль у цьому переході відіграє наставник лондонців Марко Сілва. Португальський тренер після минулого нестабільного сезону чітко заявив керівництву про потребу у двох атакувальних підсиленнях. Особливо актуально це після відходу Вілліана. Кевін із його швидкістю, дриблінгом та вмінням вирішувати епізоди в атаці повністю відповідає баченню Сілви.

Цього літа вінгер уже встиг голосно заявити про себе у кваліфікації Ліги Європи, де за три матчі відзначився чотирма голами та двома асистами. Його статистика та стиль гри лише підкреслюють, чому Фулгем готовий віддати рекордну суму.