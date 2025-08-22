Слідкуйте за матчем з Football.ua.
Гравці Колоса, ФК Колос
22 серпня 2025, 17:17
Сьогодні, 22 серпня, відбудеться матч 1/32 фіналу Кубку України сезону-2025/26, у якому київський Локомотив зустрінеться з Колосом із Ковалівки.
Поєдинок пройде у Києві на стадіоні НТК ім. В.М. Баннікова. Стартовий свисток пролунає о 17:30 за Києвом.
Онлайн-трансляція матчу Локомотив Київ — Колос:
Після трьох турів Колос набрав сім очок і посідає четверте місце в УПЛ, а у Локомотива чотири бали та сьома позиція у Другій лізі.