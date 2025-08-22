Україна

Сьогодні, 22 серпня, відбудеться матч 1/32 фіналу Кубку України сезону-2025/26, у якому київський Локомотив зустрінеться з Колосом із Ковалівки.

Поєдинок пройде у Києві на стадіоні НТК ім. В.М. Баннікова. Стартовий свисток пролунає о 17:30 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Локомотив Київ — Колос:

Після трьох турів Колос набрав сім очок і посідає четверте місце в УПЛ, а у Локомотива чотири бали та сьома позиція у Другій лізі.