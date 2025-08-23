Україна

Триває розіграш Кубку України-2025/26.

Сьогодні, 23 серпня, продовжуються матчі розіграшу Кубку України у сезоні-2025/26.

У першому матчі аматорський Агротех із кіровоградської області вибив дебютанта УПЛ Епіцентр у серії післяматчевих пенальті.

Основний час матчу закінчився з рахунком 1:1. Рахунок у матчі було відкрито у середині другого тайму, коли Олексій Чічіков разом із партнерами по команді скористався грубою помилкою воротаря Епіцентра під пресингом. Потім на 82 хвилині Микола Миронюк хитнув опонента на лінії штрафного майданчика та пробив низом точно у ворота — 1:1.

У серії післяматчевих пенальті більш щасливішими виявилися гравці Агротеха з рахунком 7:6.

Агротех — Епіцентр 1:1 (після серії пенальті 7:6)

Голи: Чічіков, 67 — Миронюк, 82.

У другій зустрічі Прикарпаття поступилося аматорському клубу Денгофф із київської області у серії післяматчевих пенальті.

Основний час матчу закінчився з рахунком 2:2. Аматори відкрили рахунок на 13 хвилині зусиллями Євгена Миколаюка, який замкнув подачу з правого флангу на дальній стійці.

Гості відігралися на 73 хвилині, коли Василь Цюцюра найшвидше відреагував на передачу з правого флангу до центру штрафного майданчика. За п'ять хвилин Мирослав Барчук зреагував на відскок від захисника та переправив м'яч у ворота. Проте Денгофф відігрався, коли на останній та четвертій компенсованій хвилині Ростислав Гуренко добив м'яч у сітку воріт з одного метра.

Переможець визначився в серії післяматчевих пенальті, де сильнішими були гравці Денгоффа з рахунком 9:8.

Денгофф — Прикарпаття 2:2 (після серії пенальті 9:8)

Голи: Миколаюк, 13, Гуренко, 90+8 — Цюцюра, 73, Барчук, 83.

У третьому поєдинку запорізький Металург у гостях мінімально обіграв аматорський клуб Фазенду із Чернівцями з рахунком 1:0.

Автором єдиного голу став Дмитро Іродовський, який на 72 хвилині реалізував пенальті.

Фазенда — СК Металург 0:1

Гол: Іродовський, 76 (пен).