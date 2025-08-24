Україна

Відбулися чергові кубкові матчі.

Сьогодні, 24 серпня, продовжуються матчі 1/32 фіналу Кубку України.

У першому матчі львівський Рух у гостях обіграв Корміл із львівської області з рахунком 2:1.

Наприкінці першого тайму аматорська команда залишилася у меншості після вилучення Володимира Гладкого, який отримав другу жовту картку. Проте це не завадило Кормілу вийти вперед на 53 хвилині, коли Віталій Полюха реалізував пенальті.

Рух відігрався на 73 хвилині зусиллями Бабукара Фаала, який головою переправив м'яч у ворота після навісу з лівого флангу від Ростислава Ляха. Через дев'ять хвилин Клайвер Дос Сантос також забив головою після подачі від Андрія Кітели з правого краю штрафного майданчика.

Корміл — Рух 1:2

Голи: Полюха, 53 (пен) — Фаал, 73, Клайвер Дос Сантос, 81.

У другій зустрічі зійшлися два аматорські колективи — Колос Полонне та Нафтовик-Долина, які підсумок зустрічі вирішили у серії післяматчевих пенальті.

Основний час матчу закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0. У серії пенальті сильнішими виявилися гравці Колоса з хмельницької області з рахунком 4:1.

Колос Полонне — Нафтовик-Долина 0:0 (після серії пенальті 4:1)