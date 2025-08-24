Україна

Каталонський клуб планує підсилити атаку та готовий інвестувати у трансфер найкращого бомбардира УПЛ минулого сезону.

Жирона зацікавлена у трансфері нападника київського Динамо Владислава Ваната, повідомляє журналіст Carrusel Deportivo Ніл Сола. Каталонці активно працюють над підсиленням атакувальної лінії.

У клубі вважають, що адаптація Ваната пройде швидко, адже в Жироні вже виступають його колишній одноклубник по Динамо Віктор Циганков та український воротар Владислав Крапивцов.

Ванат провів відмінний попередній сезон, ставши найкращим бомбардиром УПЛ, що значно підвищило його ринкову вартість.

За даними Transfermarkt, трансферна ціна нападника оцінюється у 15 мільйонів євро, проте керівництво Динамо планує вимагати за свого лідера значно більшу суму.

Нагадаємо, Ванат провів свій 100-й матч у чемпіонаті України.