Іспанія

Гравець перебрався до Каталонії вільним агентом.

Каталонська Жирона на своїх офіційних ресурсах оголосила про підписання контракту з іспанським фланговим захисником Алексом Морено.

32-річний вихованець Барселони до цього виступав у складі бірмінгемської Астон Вілли, але вже після півтора роки перебування в клубі, до якого також увійшла річна оренда до Ноттінгем Форест у минулому сезоні, залишив "левів" у статусі вільного агента за домовленістю сторін.

Контракт підписано до 2029 року.

До цього Морено виступав у Іспанії за Льягостеру, Мальорку, мадридський Райо Вальєкано, Ельче та севільський Бетіс.

А Астон Віллу Алекс провів 48 матчів, забив три голи та віддав три гольові передачі, за Ноттінгем — 19 поєдинків та віддав один асист.