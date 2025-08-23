Гравець перебрався до Каталонії вільним агентом.
Алекс Морено, x.com/GironaFC
23 серпня 2025, 08:20
Каталонська Жирона на своїх офіційних ресурсах оголосила про підписання контракту з іспанським фланговим захисником Алексом Морено.
32-річний вихованець Барселони до цього виступав у складі бірмінгемської Астон Вілли, але вже після півтора роки перебування в клубі, до якого також увійшла річна оренда до Ноттінгем Форест у минулому сезоні, залишив "левів" у статусі вільного агента за домовленістю сторін.
Контракт підписано до 2029 року.
До цього Морено виступав у Іспанії за Льягостеру, Мальорку, мадридський Райо Вальєкано, Ельче та севільський Бетіс.
А Астон Віллу Алекс провів 48 матчів, забив три голи та віддав три гольові передачі, за Ноттінгем — 19 поєдинків та віддав один асист.