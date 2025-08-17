Україна

На рахунку вихованця київського Динамо 47 голів і 19 асистів в УПЛ.

Поєдинок Епіцентр — Динамо Київ у третьому турі чемпіонату України-2025/26 був ювілейним для центрального нападника гостей Владислава Ваната.

Епіцентр — Динамо Київ 1:4 Відео голів та огляд матчу 16.08.2025

Ванат на 72-й хвилині протистояння в Тернополі замінив Едуардо Герреро, а на 90+3-й поставив у дуелі крапку своїм результативним ударом. Для 23-річного українця цей матч був 100-м в УПЛ.

Клубна статистика Владислава в чемпіонаті України:

Динамо Київ — 83 матчі, 43 гола й 18 асистів;

Чорноморець (оренда, сезон-2021/22) — 17 матчів, чотири гола та один асист.

Саме вихованець "біло-синіх" є найкращим бомбардиром турніру в сезонах-2023/24 і 2024/25. Нагадаємо, що Ванат дебютував в УПЛ у травні 2021 року (Колос — Динамо Київ 0:3).