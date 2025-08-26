Україна

У заявці 25 гравців, серед яких два потенційні дебютанти — Тарас Михавко та Олег Очеретько.

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров визначив склад команди на стартові матчі відбіркового турніру чемпіонату світу-2026. Синьо-жовті 5 вересня зіграють проти Франції у Вроцлаві, а 9 вересня зустрінуться з Азербайджаном у Баку.

До основної заявки увійшли 25 футболістів, ще шестеро опинилися в резервному списку. Цього разу до складу національної команди вперше отримали виклик одразу два потенційні дебютанти — захисник київського Динамо Тарас Михавко та півзахисник донецького Шахтаря Олег Очеретько.

Воротарі: Андрій Лунін (Реал, Іспанія), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар).

Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток (Остін, США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі — Шахтар), Тарас Михавко, Олександр Тимчик (обидва — Динамо), Віталій Миколенко (Евертон, Англія).

Півзахисники: Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Іван Калюжний (Металіст 1925), Микола Шапаренко (Динамо), Олег Очеретько, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі — Шахтар), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — Полісся), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олександр Зубков (Трабзонспор, Туреччина).

Нападники: Роман Яремчук (Олімпіакос, Греція), Артем Довбик (Рома, Італія), Владислав Ванат (Динамо).

Резерв: Георгій Бущан (Аль-Шабаб, Саудівська Аравія), Богдан Михайліченко (Полісся), Євген Чеберко (Коламбус Крю, США), Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі — Динамо).

Збір команди розпочнеться 1 вересня неподалік від польського міста Познань. 4-го числа підопічні Реброва вирушать до Вроцлава, де 5 вересня на "Tarczyński Arena Wrocław" відбудеться ключовий матч проти Франції.