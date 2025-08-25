Ліга конференцій

Найкращий рефері України судитиме на рівні ЛК.

Українська бригада арбітрів на чолі з найкращим рефері України за підсумками минулого сезону Миколою Балакіним обслуговуватиме матч-відповіді раунду плей-оф Ліги конференцій Віртус (Сан-Маріно) — Брейдаблік (Ісландія).

Головному рефері Балакіну в якості лінійних асистентів допомагатимуть Олександр Беркут та Віктор Матяш. Четвертий арбітр — Денис Шурман.

За роботу системи ВАР відповідатимуть Олексій Деревінський та Дмитро Панчишин.

Матч між Віртусом та Брейдабліком відбудеться в четвер, 28-го серпня, о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що матчі-відповіді Шахтаря та Полісся у відборі Ліги конференцій обслуговуватимуть бригади арбітрів з Іспанії.