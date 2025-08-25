Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

І знову Польща.

Визначилося місце проведення номінально домашнього матчу збірної України в рамках 10-го туру відбору до чемпіонату світу-2026 проти національної команди Ісландії.

За інформацією офіційного сайту УЄФА, "синьо-жовті" гратимуть з ісландцями в столиці Польщі — Варшаві, на стадіоні "Війська Польського", який вміщує 31 800 глядачів.

Матч між Україною та Ісландією заплановано на 16 листопада. Початок гри о 19:00.

Зазначимо, що крім Ісландії, в нашій групі також присутні збірні Франції та Азербайджану.

Раніше повідомлялося, що матч Франція — Україна у відборі до чемпіонату світу-2026 відбудеться на "Парк де Пренс".