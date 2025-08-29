Ліга конференцій
29 серпня 2025, 00:38
Шахтар за підсумком овертаймів проти Серветта пробився до Ліги конференцій
Команда Арди Турана знову зіграла внічию 1:1 із суперниками в основний час, але до пенальті вирішила не затягувати.
Серветт — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк
29 серпня 2025, 00:38
Серветт — Шахтар 1:2 (перший матч – 1:1)
Голи: Нжо, 53 — Кевін, 70 (пен.), Еліас, 113
Серветт: Малль — Маньїн, Бронн, Барон, Мазіку — Стеванович (Моранді, 114), Конья (Гіємено, 106), Фомба (Джеллоу, 114), Нжо (Ондуа, 73) — Антунес (Уаттара, 83), Мраз (Варела, 65).
Шахтар: Різник — Вінісіус (Конопля, 68), Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо (Азарові, 100) — Бондаренко (Еліас, 55), Марлон Гомес (Лукас, 68), Очеретько (Марлон Сантос, 99) — Аліссон (Педріньйо да Сілва, 55), Судаков, Кевін.
Попередження: Стеванович, Мраз, Маньїн, Ондуа — Кевін, Еліас, Педріньйо да Сілва