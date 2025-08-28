Ліга Європи

Динамо Київ обіграло Маккабі Тель-Авів, але гратиме в Лізі конференцій

Команда Олександра Шовковського правильно почала матч-відповідь із швидкого гола, але розвинути успіх не змогла.

Динамо Київ — Маккабі Тель-Авів, фото ФК Динамо Київ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Динамо Київ — Маккабі Тель-Авів 1:0 (перший матч – 1:3)

Гол: Герреро, 5



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар (Попов, 62, Бражко, 84), Михавко, Дубінчак — Піхальонок (Шапаренко, 84), Михайленко, Буяльський — Ярмоленко (Кабаєв, 62), Герреро (Пономаренко, 73), Волошин.



Маккабі Тель-Авів: Мішпаті — Єгезкель, Асанте, Камара, Гейтор (Шломо, 76), Ревіво — Сіссоко (Ной, 46), Перец, Белич (Ледерман, 86) — Мадмон (Ніколаєску, 68), Давіда.



Попередження: Ярмоленко, Михайленко (не на полі) — Сіссоко, Белич