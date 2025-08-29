Україна

Фланговий нападник підписав чотирирічний контракт із житомирським клубом.

Правий/лівий вінгер Владислав Велетень дав свій коментар після переходу до Полісся, передає офіційний сайт клубу.

За даними transfermarkt, Колос отримав за 22-річного українця 430 тисяч євро. Гравець розповів, коли вперше почув про бажання житомирян придбати його й поділився своїми очікуваннями від виступів за них.

"Почув від агентів і одразу, знаючи тренера, знаючи амбіції цього клубу, сказав, що хочу там грати.

Чи пришвидшив перехід організований із Климчуком гол у ворота Полісся? Не знаю. Мені здається, що клуби перед тим, як запросити гравця, ведуть його довго. Тому вважаю, що ні.

Для мене Полісся — це крок уперед, бо, напевно, зараз це один з найбільших клубів УПЛ у всьому: від класу гравців до інфраструктури, до завдань.

Перші враження від Житомира? Так, був там. Перші дні важко, бо ще не зняв квартиру, не адаптувався. Їжджу постійно в Київ. Кожен день — багато інформації, зйомок, всього.

Очікую, що я зможу щось дати команді і сам буду прогресувати в цьому клубі під керівництвом цього тренерського складу. Кожен раз, коли буду з'являтись на поле, буду віддавати всі сили для перемоги", — зазначив Велетень.

Нагадаємо, понад тижнем раніше Владислав дав ексклюзивне інтерв'ю Football.ua.