22-річний півзахисник підписав чотирирічний контракт і виступатиме під номером 22.

Футбольний клуб Полісся офіційно оголосив про підписання півзахисника Владислава Велетеня. 22-річний футболіст приєднався до команди на правах повноцінного трансферу, а його контракт розрахований на чотири роки. У новому сезоні гравець виступатиме під номером 22.

Велетень є вихованцем академії Динамо Київ. У жовтні 2021 року він перейшов до Колоса на правах вільного агента, де провів 73 матчі, забив сім голів і віддав вісім результативних передач.

Також Владислав викликався до молодіжної збірної України U-21 та входив до складу Олімпійської команди U-23, яка брала участь на Олімпіаді-2024 у Парижі під керівництвом Руслана Ротаня.

Тижнем раніше Велетень дав ексклюзивне інтерв'ю Football.ua.