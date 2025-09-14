Україна

Наставник харків'ян поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти донецького Шахтаря (1:1).

"По-перше, ми задоволені нашим результатом сьогодні. Дуже засмучені травмою Раміка, змішані відчуття у нас після цієї гри. Але по грі можу сказати, що ми задоволені. Особливо другим таймом, як ми агресивно діяли, і повністю заслужили на цей рахунок. У нас було багато моментів. Я вважаю, що у Шахтаря, окрім пенальті особливо моментів не було сьогодні.

Хотілося діяти агресивно та сміливо, але, можливо, перших 20-30 хвилин цього не було. Десь, можливо, хвилювання в нас було, але потім в другому таймі… Хотілося, щоб так ми діяли і в перші хвилини.

Дякуємо за цю підтримку вболівальникам. Хотілося б, щоб ми повернулися до Харкова та грали при такій підтримці. Тоді і футбол був би ще краще. Але як є, дякуємо за цю підтримку нашим вболівальникам.

Травма Гаджиєва? На мою думку, все не так серйозно, як на перший погляд. Забергджа отримав травму на розминці у другому матчі зі шведами. Можливо, десь місяць його не буде. Дуже шкода, що це сталося

Це був нелегкий матч для суддів, бо було багато емоцій. Є VAR, який дивиться пенальті, значить, був пенальті. Не хочеться багато говорити про суддів. Я вважаю, що сьогодні був футболі, і більше треба говорити про футбол, як моя команда грала сьогодні.

Хотілося б побачити так, щоб ми діяли з першої хвилини, так як ми діяли в другому таймі…Сміливіше, агресивніше і одразу. Це не влаштовує і хлопців. Я розумію, що потрібен час, бо будується нова команда. У нас п'ятий або шостий матч офіційний. Поступово ми додаємо в цьому. Я вважаю, що ми будемо в цьому і додавати", — наводить слова Бартуловича прес-служба клубу.

