Україна

Турецький фахівець поділився своїми думками після гри з Металістом 1925.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти харківського Металіста 1925 (1:1).

"Насамперед хочу привітати Металіст 1925 зі справедливо здобутим балом та нічиєю, яку вони сьогодні вибороли. Також висловлюю співчуття щодо травми Раміка Гаджиєва. Це молодий талановитий гравець, і я щиро сподіваюся, що він зможе повернутися на поле якомога швидше й подолати цей складний етап.

Що стосується нашого перформансу в сьогоднішній грі, то я максимально ним незадоволений, якщо направду. Можливо, дається взнаки повернення після міжнародної паузи: наші гравці були в національних збірних, може, певною мірою позначилася втома. У будь-якому разі це не є виправданням. Як результатом, так і безпосередньо грою я невдоволений.

Сьогодні я не можу сказати, що щасливий. І як головний тренер я цілковито беру відповідальність на себе, я її не уникаю. Тому вкотре хотів би наголосити, що сьогодні я незадоволений, це не той рівень, на якому ми хочемо знаходитись. І, звісно ж, відштовхуючись від сьогоднішньої гри, нам багато що доведеться покращити.

Авжеж, у подібних ситуаціях, яку переживає зараз наш народ у цілому, дуже цінно бачити, що вболівальники мають змогу приїхати на матч та підтримати улюблену команду. Я дуже їм вдячний, що вони змогли знайти час і можливість, щоб приїхати сюди та бути поруч із нами. Мені дуже шкода, що сьогодні ми не змогли потішити їх гарною грою та позитивним результатом, тому я хотів би за це перепросити. Мені справді дуже шкода, що сьогодні ми не зуміли їх порадувати.

Рішення арбітрів? Перш за все, я хотів би привітати арбітрів за успішно інтегроване правило восьми секунд, що стосується голкіпера й часу, який він може мати на утримання мʼяча у своїх руках. І повертаючись трохи назад, до нашого матчу другого туру з Карпатами: тоді Ріццолі трактував фол на Коноплі як відсутність порушення, і дуже легко висловлюватися подібним чином тут у рамках тих повноважень, які в нього є. Мені лише цікаво, чи зумів би він таким же чином висловлюватися, якби це стосувалося матчів Мілана, Ювентуса чи Інтера? Тому я вважаю, що сьогоднішні рішення, особливо що стосується гола, це ганьба. Але в будь-якому разі рухаємося далі", — наводить слова Турана прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 — Шахтар.