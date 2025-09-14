Україна

Півзахисник Шахтаря прокоментував нічию проти Металіста 1925.

У матчі п’ятого туру української Прем’єр-ліги напередодні донецький Шахтар зіграв унічию проти харківського Металіста 1925 у Житомирі.

Металіст 1925 — Шахтар 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "гірників" Артем Бондаренко прокоментував виступ власної команди.

"Складно сказати, треба аналізувати. Прикра втрата очок, яких ми можемо недорахуватись у кінці чемпіонату.

Ми знали, що нас очікує складний суперник з хорошим підбором футболістів, тому ми готувалися до складної гри. І так, нам зараз треба шукати способи грати без Жори Судакова, без Кевіна. Але я думаю, що в нас є кваліфіковані футболісти, які здатні їх замінити.

Ми хотіли взяти три очки, наблизитись до Динамо. Але нічого — ще весь чемпіонат попереду.

Питання до роботи арбітрів? Наше головне питання було, що гравець суперника в момент гола заважав нашому воротарю бачити м’яч", — заявив український виконавець.

У наступній грі донецький Шахтар гостюватиме в Полісся Ставки в Кубку України.