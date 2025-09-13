Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 13 вересня 2025 року.

Донецький Шахтар у матчі п'ятого туру української Прем'єр-ліги у гостях не зміг обіграти харківський Металіст 1925 (1:1).

Команда Арди Турана відкрила рахунок у середині першого тайму, коли на 22 хвилині Артем Бондаренко реалізував пенальті.

Проте харків'яни змогли зрівняти рахунок, коли на 86 хвилині результативним ударом відзначився Іван Калюжний.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Металіст 1925 — Шахтар в рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Металіст 1925 — Шахтар 1:1

Голи: Калюжний, 86 — Бондаренко, 22 (пен).

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Калітвінцев, Калюжний, Литвиненко (Чурко, 90+3) — Гаджиєв (Арі, 84), Петер (Когут, 71), Рашиця (Мба, 84).

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азарові (Конопля, 75) — Бондаренко, Очеретько, Марлон Гомес (Криськів, 65) — Аліссон, Еліас (Невертон, 65), Педріньйо да Сілва.

Попередження: Шабанов, Калюжний — Очеретько, Невертон.