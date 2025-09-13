Україна
13 вересня 2025, 20:02
Шахтар не втримав перемогу над Металістом 1925
Команда Арди Турана провела дуже слабкий матч та закономірно втратила очки навздогін головному конкуренту.
Металіст 1925 — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Металіст 1925 — Шахтар 1:1
Голи: Калюжний, 86 — Бондаренко, 22 (пен.)
Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Калітвінцев, Калюжний, Литвиненко (Чурко, 90+3) — Гаджиєв (Арі, 84), Петер (Когут, 71), Рашиця (Мба, 84).
Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азарові (Конопля, 75) — Бондаренко, Очеретько, Марлон Гомес (Криськів, 65) — Аліссон, Еліас (Невертон, 65), Педріньйо да Сілва.
Попередження: Шабанов, Калюжний — Очеретько, Невертон