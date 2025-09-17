Україна

Наставник "гірників" поділився своїми думками після кубкової гри.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/16 фіналу Кубку України проти Полісся Ставки (1:0).

"В першу чергу хотів би привітати гравців з важливою перемогою. Сьогодні погодні умови та перебіг поєдинку не сприяли легкій грі. Хлопці продемонстрували гарний настрій. Особливо складно було увійти в ігровий ритм футболістам, які до цього не мали багато ігрових хвилин до цього моменту. Я справді ціную, що вони багато тренувалися, серйозно працювали і сьогодні проявили справжнє бажання, запорукою якого стала наша сьогоднішня перемога.. Дуже ціную їхній серйозний підхід. Я насолодився окремо взятими деталями, які сформували картину сьогоднішньої зустрічі. Хотів би подякувати гравцям за професіоналізм та достойне ставлення до цієї роботи.

Ми завжди повинні бути сфокусовані на реалізації в першу чергу, бувши командою такого калібру, як Шахтар, яка завжди хоче сповідувати атакувальний стиль. Така ситуація може трапитись на тренуванні. Коли ми практикуємо атакувальну модель десять проти двох на тренуваннях, все одно буває, що гравці трохи підкачують з реалізацією.

Попри невелику кількість голів, глядачі сьогодні могли насолодитися дійсно якісним футболом у виконанні двох команд. Однієї з більш атакувальної сторони і другої, яка гарно вибудувала свою лінію оборони. Також для нас у контексті цього протистояння було важливим дати повернутись гравцям, які були травмовані протягом певного часу: Криськів, Невертон.

Звичайно, малюнок гри та події матчу трохи внесли корективи стосовно нашого початкового плану виходів на заміну і інтеграції нових гравців — Луки Мейреллеша та Ісаке, але я радий, що вони все одно відпрацювали достойно, продемонстрували чудовий настій, чудовий запал, і ми повинні продовжувати рухатись з таким настроєм. Сьогодні вкотре я задоволений перемогою", — сказав Туран в ефірі УПЛ ТБ.

