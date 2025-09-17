Підопічні Анатолія Безсмертного дісталися 1/8 фіналу турніру.
Вікторія, facebook.com/viktoriyafc
17 вересня 2025, 17:59
На Арені Лівий Берег, що на Київщині, місцевий однойменний клуб приймав сумську Вікторію в рамках 1/16 фіналу Кубка України-2025/26.
Юрій Дудник своїм результативним ударом відкрив рахунок у середині першого тайму дуелі. Вже незадовго після цього гості залишилися в меншості через вилучення Данили Книша (отримав дві жовті картки). Господарям поля скористатися цим так і не вдалося. Ба більше, у компенсований до другої половини протистояння час червону картку перед собою побачив і Єгор Гунічев.
Лівий Берег — Вікторія 0:1
Гол: Дудник, 23
Лівий Берег: Механів, Соколов, Чуєв (Якимів, 46), Самар, Сідней, Тіщенко, Косовський (Гереш, 73), Гунічев, Воробчак (Синиця, 66), Венделл (Шастал, 46), Різник (Сухоручко, 46)
Вікторія: Кучерук, А. Рябий, Сасовський, Дудник, Д. Рябий, Бойко, Лебеденко (Хамелюк, 74), Сейтхалілов (Чернов, 66), Книш, Шпірьонок (Євпак, 65), Шарай (Дедяєв, 46)
Попередження: Синиця — Книш, Д. Рябий
Вилучення: Гунічев, 90+4 — Книш, 27 (друге попередження)