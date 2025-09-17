Україна

Підопічні Анатолія Безсмертного дісталися 1/8 фіналу турніру.

На Арені Лівий Берег, що на Київщині, місцевий однойменний клуб приймав сумську Вікторію в рамках 1/16 фіналу Кубка України-2025/26.

Юрій Дудник своїм результативним ударом відкрив рахунок у середині першого тайму дуелі. Вже незадовго після цього гості залишилися в меншості через вилучення Данили Книша (отримав дві жовті картки). Господарям поля скористатися цим так і не вдалося. Ба більше, у компенсований до другої половини протистояння час червону картку перед собою побачив і Єгор Гунічев.

Лівий Берег — Вікторія 0:1

Гол: Дудник, 23

Лівий Берег: Механів, Соколов, Чуєв (Якимів, 46), Самар, Сідней, Тіщенко, Косовський (Гереш, 73), Гунічев, Воробчак (Синиця, 66), Венделл (Шастал, 46), Різник (Сухоручко, 46)

Вікторія: Кучерук, А. Рябий, Сасовський, Дудник, Д. Рябий, Бойко, Лебеденко (Хамелюк, 74), Сейтхалілов (Чернов, 66), Книш, Шпірьонок (Євпак, 65), Шарай (Дедяєв, 46)

Попередження: Синиця — Книш, Д. Рябий

Вилучення: Гунічев, 90+4 — Книш, 27 (друге попередження)