Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку України, що відбувся 17 вересня 2025 року.

Донецький Шахтар у матчі 1/16 фіналу Кубку України в гостях мінімально обіграв аматорський колектив Полісся Ставки (1:0).

Єдиний і переможний гол був забитий наприкінці першого тайму, коли на 45 хвилині результативним ударом відзначився новачок "гірників" Лука Мейрелліш, для якого це був дебютний поєдинок за український клуб.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся Ставки — Шахтар в 1/16 фіналу Кубку України-2025/26:

Полісся Ставки — Шахтар 0:1

Гол: Мейрелліш, 45.

Полісся Ставки: Пазенко — Мельничук, Максимець, Климчук, Руденко — Чернецький (Чорномаз, 85), Задоя, Головко (Горбаченко, 66) — Дучев (Козій, 57), Бороденко (Калайтан, 66), Балацький (Малєй, 57).

Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Назарина, Грам, Фарина — Ізакі, Криськів (Бондар, 61), Глущенко — Швед (Аліссон, 61), Лукас, Невертон (Мейрелліш, 39).

Попередження: Руденко — Ізакі.