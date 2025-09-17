Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку України, що відбувся 17 вересня 2025 року.

Черкаський ЛНЗ у матчі 1/16 фіналу Кубку України у гостях здобув перемогу над харківським Металістом (2:0).

Команда Віталія Пономарьова відкрила рахунок у середині першого тайму, коли на 22 хвилині результативним ударом відзначився В'ячеслав Танковський.

Потім на початку другого тайму перевагу черкаської команди подвоїв Марк Ассінор, який реалізував пенальті.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Металіст — ЛНЗ в 1/16 фіналу Кубку України-2025/26:

Металіст — ЛНЗ 0:2

Голи: Танковський, 22, Ассінор, 54 (пен).

Металіст: Федорів, Мизюк, Шерстюк – Луців (Примак, 60), Багачанський, Цвіренко, Підручний, Оріховський – Ісаєнко, Кайдалов.

ЛНЗ: Паламарчук – Дайко (Каплієнко, 83), Дідик, Горін – Кузик, Рябов, Яшарі (Авагімян, 56), Танковський (Нонікашвілі, 62), Пасіч – Ассінор (Кравчук, 62), Пастух.

Попередження: Федорів — Горін, Танковський.