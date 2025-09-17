Україна
17 вересня 2025, 17:27
Шахтар мінімально здолав Полісся Ставки в Кубку України
Аматорський клуб дав бій чинному володарю трофею.
Полісся Ставки — Шахтар, фото УПЛ
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Полісся Ставки — Шахтар 0:1
Гол: Мейрелліш, 45
Полісся Ставки: Пазенко — Мельничук, Максимець, Климчук, Руденко — Чернецький (Чорномаз, 85), Задоя, Головко (Горбаченко, 66) — Дучев (Козій, 57), Бороденко (Калайтан, 66), Балацький (Малєй, 57).
Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Назарина, Грам, Фарина — Ізакі, Криськів (Бондар, 61), Глущенко — Швед (Аліссон, 61), Лукас, Невертон (Мейрелліш, 39).
Попередження: Руденко — Ізакі