Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Полісся Ставки — Шахтар 0:1
Гол: Мейрелліш, 45

Полісся Ставки: Пазенко — Мельничук, Максимець, Климчук, Руденко — Чернецький (Чорномаз, 85), Задоя, Головко (Горбаченко, 66) — Дучев (Козій, 57), Бороденко (Калайтан, 66), Балацький (Малєй, 57).

Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Назарина, Грам, Фарина — Ізакі, Криськів (Бондар, 61), Глущенко — Швед (Аліссон, 61), Лукас, Невертон (Мейрелліш, 39).

Попередження: Руденко — Ізакі