Криворізька команда має отримати технічну поразку та залишити турнір, незважаючи на перемогу.

Сьогодні, 17 вересня, відбувся матч 1/16 фіналу Кубку України, у якому Кривбас у серії післяматчевих пенальті вибив Чернігів.

Однак у ході матчу криворізька команда припустилася помилки, випустивши на поле восьмого легіонера за дозволених семи, за що тепер Кривбасу загрожує технічна поразка.

"У матчі 1/16 фіналу Кубка України Чернігів – Кривбас на 69 хвилині криворізька команда провела подвійну заміну: Микитишин – Задерака, Парако – Шевченко.

Після цього на полі одночасно перебували три українці та вісім легіонерів, що є порушенням Регламенту змагань. На жаль, це була критична комунікаційна помилка під час напруженої виїзної гри.

Шановні вболівальники! Ми неймовірно засмучені цією ситуацією. Усі гравці, тренери та працівники клубу приносять свої щирі вибачення за цю помилку.

Так, це людський фактор, але в першу чергу Кривбас – це команда. Ми завжди разом відповідаємо за результат, незалежно від того, перемога це чи поразка. Дуже прикро втрачати результат не за спортивним принципом, але це точно не зламає нас – ми станемо лише сильнішими", — сказано у заяві клубу.

Додамо, що перші путівки до 1/8 фіналу Кубка України вибороли ЛНЗ, Вікторія та донецький Шахтар.