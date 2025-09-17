Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку України, що відбувся 17 вересня 2025 року.

Криворізький Кривбас у гостях здобув напружену перемогу над Черніговом у серії післяматчевих пенальті та "пройшов" до 1/8 фіналу Кубку України.

Команда Патріка ван Леувена повела в рахунку наприкінці першого тайму, коли на першій компенсованій хвилині Єгор Твердохліб реалізував пенальті. Однак на початку другого тайму "сіверяни" відповіли своїм голом, автором якого став В'ячеслав Койдан, який також забив з пенальті.

У серії пенальті головним героєм став воротар криворіжан Олександр Кемкін, який відбив три з чотирьох ударів Чернігова, завдяки чому Кривбас переміг із рахунком 3:1.

Проте зважаючи на все, в 1/8 фіналу турніру пройде Чернігів, оскільки криворізька команда намудрила із замінами та кількістю легіонерів на полі, за що її мають покарати. Кривбас вже визнав свою помилку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чернігів — Кривбас в 1/16 фіналу Кубку України-2025/26:

Чернігів — Кривбас 1:1 (1:3 пен)

Голи: Койдан, 47 (пен) — Твердохліб, 45+1 (пен).

Чернігів: Татаренко, Картушов, Фатєєв, Шушко, Шумило (Зенченко, 87), Мироненко (Бибік, 60), Койдан (Новіков, 66), Шалфєєв, Безгубченко (Чабан, 66), Порохня, Кулик (Сахно, 87).

Кривбас: Кемкін, Юрчец, Конате, Рохас (Вілівальд, 75), Боржес, Араухо (Мулик, 87), Задерака (Шевченко, 70), Твердохліб, Бар Лін (Каменський, 75), Мендоза, Микитишин (Парако, 70).