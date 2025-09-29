Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 28 вересня 2025 року.
Рух - Шахтар, сайт УПЛ
29 вересня 2025, 11:25
Шахтар без особливих труднощів розгромив Рух в черговому матчі чемпіонату України — 4:0. Дубль на рахунку Педріньйо, по голу — на рахунках Мейрелліш та Ізакі.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Шахтар в рамках 8-го туру УПЛ.
Рух — Шахтар 0:4
Шахтар: Різник — Конопля (Вінісіус, 71), Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Криськів (Очеретько, 64), Марлон Гомес (Назарина, 64), Ізакі — Бондаренко, Мейрелліш (Швед, 64), Педріньйо да Сілва (Лукас, 86).
Голи: Мейрелліш, 27, Педріньйо да Сілва, 31, 49, Ізакі, 90
Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Лях (Ясінський, 82) — Слюсар (Руніч, 56), Притула, Едсон (Бойко, 85) — Квасниця (Рейляну, 56), Фаал, Клайвер (Алмазбеков, 83).