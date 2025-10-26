Україна

Football.ua разом із брендом GGBET представляють прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 26 жовтня та розпочнеться о 18:00.

У рамках десятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Києві київське Динамо зіграє домашній матч проти криворізького Кривбасу.

ДИНАМО КИЇВ — КРИВБАС

НЕДІЛЯ, 26 ЖОВТНЯ, 18:00. ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МИКОЛА БАЛАКІН (КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Після бурхливого та невдалого початку сезону з відбірковими матчами у Лізі чемпіонів та Лізі Європи, київське Динамо впевнено розпочало захист чемпіонського титулу УПЛ, стартувавши з чотирьох перемог поспіль у чемпіонаті.

Однак потім було втрачено перемогу над Оболонню (2:2) з пропущеним голом на 91 хвилині, що запустило негативний тренд для поєдинків "біло-синіх". Якось мимо пройшов кубковий матч з Олександрією, де кияни самі забили наприкінці і вийшли до 1/8 фіналу турніру.

"Тренд" продовжився у чемпіонаті, де чемпіон України примудрився провести п'ять матчів поспіль без перемог, розділяючи очки з суперниками, пропускаючи наприкінці матчів, особливо на останніх хвилинах. Так було в іграх проти тієї ж Олександрії, Карпат, Металіста 1925 та Зорі.

В результаті Динамо втратило лідерство в УПЛ, де тепер посідає третє місце — попереду в одному балі Шахтар та Кривбас, який набрав на два очки більше, ніж "біло-сині".

У минулий четвер, Динамо провело ще й єврокубковий матч у Лізі конференцій проти Самсунспора (0:3), про який можна говорити або лише у негативному руслі, або взагалі ніяк. Для клубу, рівня Динамо, така гра просто непробачна — дитячі помилки в обороні продовжуються, попереду нічого не виходить, а про швидкі контратаки взагалі варто забути. Промовистим фактом є статистика, яка говорить про те, що Динамо жодного разу не пробило у площину воріт турецького клубу, який спокійною забив три м'ячі та залишив Динамо без очок після двох турів у Європі.

І насамкінець до проблем Динамо додається зростаючий лазарет — крім застудженого Андрія Ярмоленка, під наглядом лікарів залишаються Олександр Тимчик, Крістіан Біловар, Владислав Дубінчак, Микола Шапаренко та Анхель Торрес.

За фактом, зараз головне питання тільки таке — який кредит довіри має Шовкоський у якості головного тренера киян — цілком можливо, що вирішальними матчами СОШО будуть проти Шахтаря в УПЛ та Кубку, які пройдуть 29 жовтня та 2 листопада відповідно.

Кривбас розпочав новий сезон із поразки проти Колоса, але потім став на правильні рейки та видав серію з чотирьох перемог поспіль, три та яких були у чемпіонаті.

Після цього була поразка від Полісся та технічна поразка при перемозі над Черніговом у Кубку за правило ліміту легіонерів.

Тим не менш, це не зламало настрій та гру команди Патріка ван Леувена, яка обіграла Епіцентр, але не змогла забити у ворота ЛНЗ (0:0). В останніх двох турах криворіжці знову були на висоті, заробивши шість очок у матчах проти Кудрівки та львівського Руху.

Саме таким чином Кривбас пройшов шлях до лідерства в турнірній таблиці УПЛ. З огляду на нинішню щільність у чемпіонаті, Кривбас у разі поразки може закінчити тур аж на п'ятому місці.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- безпрограшна клубна рекордна серія Динамо триває в Чемпіонаті 41 матч: 27 перемог та 14 нічиїх, а нічийна клубна рекордна — п'ять ігор;

- Динамо не перемагає в УПЛ впродовж рекордних для клубу п'яти ігор;

- Кривбас може здобути 250 перемогу в УПЛ, в тому числі 80 гостьову;

- безпрограшна серія Кривбасу триває чотири гри: три перемоги та нічия;

- Патрік ван Леувен біля керма українських клубів може зазнати десятої поразки в УПЛ;

- десятий матч в чемпіонаті ван Леувена біля керма Кривбасу;

- Кривбас може провести 270 безгольовий матч в УПЛ;

- 115 гол в УПЛ може забити Андрій Ярмоленко, десятий — Олександр Яцик (обидва — Динамо).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Динамо Київ: Нещерет — Вівчаренко, Тіаре, Попов, Караваєв — Піхальонок, Михайленко, Буяльський — Кабаєв, Волошин, Бленуце.

Кривбас: Маханьков — Бекавац, Вілівальд, Конате, Юрчец — Твердохліб, Араухо Араке, Задерака — Мендоза Барріос, Микитишин, Парако Гонсалес.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

