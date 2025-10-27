Україна

Керманич Колоса прокоментував нічию проти СК Полтава.

Ковалівський Колос напередодні зіграв унічию проти СК Полтава в гостьовому поєдинку десятого туру української Прем’єр-ліги.

СК Полтава — Колос 2:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "колосків" Руслан Костишин прокоментував виступ власної команди.

"Наш тренувальний процес не змінюється. Він однаковий. Ми не готуємось якось особливо, по-іншому до Полтави, аніж до решти команд. Перший гол — це награвання, забили те, що тренуємо. Акцент був на тому, що Полтава грає один-в-один і повинні якісно грати індивідуально.

Оєвусі, Еліас та Понєдєльнік — гравці основного складу. Сьогодні довірились іншим футболістам. Розуміли, що буде важке поле і багато боротьби у першому таймі. Не може бути тільки 10 гравців основи.

Третяков і Козік скаржились, що правий фланг дуже вологий. Обидва футболіста отримали травми задньої поверхні, хоча футболісти Полтави не травмувались. Обстеження покаже — це спазм чи надрив.

Чи заслужений пенальті? Чесно, я не бачив. Я подивлюсь — і потім вам скажу. Я більше сперечався з Полтавою через їхню поведінку. Не можу коментувати, не побачивши моменту", — заявив український фахівець.

У наступному турі ковалівський Колос прийматиме Олександрію.