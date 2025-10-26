Україна

Ковалівці втрачають очки.

Головний тренер ковалівського Колоса Руслан Костишин висловився після матчу з СК Полтава (2:2).

"Результат не подобається, але подобається реакція команди на пропущені голи, тому що пропускати на перших хвилинах завжди неприємно. Але це футбол. 2-й гол – також, там рикошети. Перший підхід команди до наших воріт – і знову реакція нашої команди.

Я навіть хлопцям сказав: «Маю надію, що ми, швидше, починаємо одужувати, чим захворювати». Ми забили 2 голи, довго не могли забити. Важко з командою, яка низьким блоком грає. Ми ще пропускали такі голи… Якщо об’єктивно – після мізерних атак. Це є частина футболу, це треба прийняти.