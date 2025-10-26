Ковалівці втрачають очки.
Костишин, getty images
26 жовтня 2025, 18:26
Головний тренер ковалівського Колоса Руслан Костишин висловився після матчу з СК Полтава (2:2).
"Результат не подобається, але подобається реакція команди на пропущені голи, тому що пропускати на перших хвилинах завжди неприємно. Але це футбол. 2-й гол – також, там рикошети. Перший підхід команди до наших воріт – і знову реакція нашої команди.
Я навіть хлопцям сказав: «Маю надію, що ми, швидше, починаємо одужувати, чим захворювати». Ми забили 2 голи, довго не могли забити. Важко з командою, яка низьким блоком грає. Ми ще пропускали такі голи… Якщо об’єктивно – після мізерних атак. Це є частина футболу, це треба прийняти.
Я сказав заспокоїтися. І мій тон був настільки тихим, що вони, напевно, не звикли, що я так тихо розмовляю. Тому що я зазвичай міг по-іншому поводитися, але… Напевно, вони ніколи не чули такий повільний і такий тихий мій тембр голосу", — заявив Костишин.