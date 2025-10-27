Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 26 жовтня 2025 року.

У домашньому матчі десятого туру української Прем’єр-ліги київське Динамо розгромило криворізький Кривбас.

Усе сталось доволі швидко, і вже до завершення першого тайму команда Олександра Шовковського вела за рахунком у три м’ячі.

Поперерві спроби гостей відігратись ні до чого не призвели, і на початку компенсованого часу вони пропустили ще й четвертий м’яч.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Кривбас у рамках 10-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Динамо Київ — Кривбас 4:0

Голи: Попов, 15, Караваєв, 25, Ярмоленко, 32, Герреро, 90+1

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв (Тимчик, 79), Попов, Тіаре, Вівчаренко (Михавко, 79) — Піхальонок, Бражко (Михайленко, 86), Буяльський (Рубчинський, 77) — Кабаєв, Ярмоленко (Герреро, 77), Шола.

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Дібанго (Бекавац, 90) — Твердохліб (Мулик, 90), Араухо (Я. Шевченко, 64), Задерака — Лін (Каменський, 64), Парако (Мая, 77), Мендоза.

Попередження: Кабаєв, Ярмоленко — Араухо, Вілівальд