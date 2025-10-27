Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 26 жовтня 2025 року.
, фото ФК Динамо Київ
27 жовтня 2025, 08:40
У домашньому матчі десятого туру української Прем’єр-ліги київське Динамо розгромило криворізький Кривбас.
Усе сталось доволі швидко, і вже до завершення першого тайму команда Олександра Шовковського вела за рахунком у три м’ячі.
Поперерві спроби гостей відігратись ні до чого не призвели, і на початку компенсованого часу вони пропустили ще й четвертий м’яч.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Кривбас у рамках 10-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:
Динамо Київ — Кривбас 4:0
Голи: Попов, 15, Караваєв, 25, Ярмоленко, 32, Герреро, 90+1
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв (Тимчик, 79), Попов, Тіаре, Вівчаренко (Михавко, 79) — Піхальонок, Бражко (Михайленко, 86), Буяльський (Рубчинський, 77) — Кабаєв, Ярмоленко (Герреро, 77), Шола.
Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Дібанго (Бекавац, 90) — Твердохліб (Мулик, 90), Араухо (Я. Шевченко, 64), Задерака — Лін (Каменський, 64), Парако (Мая, 77), Мендоза.
Попередження: Кабаєв, Ярмоленко — Араухо, Вілівальд