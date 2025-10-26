Команда Олександра Шовковського перемогла вперше за останніх сім матчів.
Динамо Київ — Кривбас, фото ФК Динамо Київ
26 жовтня 2025, 19:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Динамо Київ — Кривбас 4:0
Голи: Попов, 15, Караваєв, 25, Ярмоленко, 32, Герреро, 90+1
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв (Тимчик, 79), Попов, Тіаре, Вівчаренко (Михавко, 79) — Піхальонок, Бражко (Михайленко, 86), Буяльський (Рубчинський, 77) — Кабаєв, Ярмоленко (Герреро, 77), Шола.
Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Дібанго (Бекавац, 90) — Твердохліб (Мулик, 90), Араухо (Я. Шевченко, 64), Задерака — Лін (Каменський, 64), Парако (Мая, 77), Мендоза.
Попередження: Кабаєв, Ярмоленко — Араухо, Вілівальд