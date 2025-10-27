Україна

Керманич Вереса прокоментував нічию проти Зорі.

Напередодні рівненський Верес зіграв унічию проти луганської Зорі у домашньому поєдинку десятого туру української Прем’єр-ліги.

Верес — Зоря 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-чорних" Олег Шандрук прокоментував виступ власної команди.

"Розуміємо, що грали в меншості тайм і, у принципі, десь більше задоволені нічиєю, аніж розчаровані. Команда віддала всі сили на полі сьогодні. Це мої внутрішні відчуття.

Епізод із вилученням? Ми підбирання програли. Тут важливо аналіз зробити, аби більш чітко відповісти на питання. Але, на мою думку, ми програли підбирання, пройшла швидка атака і Сергій Корнійчук, напевно, таки проспав вбігання суперника і вже фолив.

Чому зняли з гри Гіоргі Куцію після вилучення? Потрібно було стабілізувати лінію оборони. Флангові захисники були потрібні обоє. А Зоря — досить габаритна команда, фізично сильна. Тому, перевагу віддали вищому Віталію Бойку, який опустився нижче до Ігоря Харатіна. Із такою ідеєю робили заміну.

Так, у нас зараз залишився лише один нападник. Загалом ми Ростиком Таранухою задоволені. Бо він практично з коліс у нас почав грати.

І, ви ж бачите, він зразу зрозумів, в якому клубі і за яку емблему грає. Взагалі питань немає. Я би за п'ятибальною шкалою йому чотири з плюсом поставив. Бо, якби він ще гол забив, а в нього дуже хороший момент в минулій грі був, то я був би навіть більше, ніж задоволений.

Чи вплинула на гру погода? Так, звісно. Дощ — це ще більше боротьби. А на гру все впливає. Певні рішення арбітрів — теж впливають. Уболівальники можуть впливати на гру, чому ні?

Щодо травмованих гравців — ми очікуємо, що Максим Сміян і Роман Гончаренко розпочнуть працювати в загальній групі. Наскільки готовими фізично вони підійдуть до матчу з Епіцентром — тільки тренувальний процес покаже.

А щодо вилучення Сергія Корнійчука, то він не грав проти Олександрії, бо відновлювався після збірної. Є інші гравці — хай виходять і доводять, що вони готові за цю команду грати і прогресувати. Сьогодні в заявці були молоді місцеві хлопці Максим Яхонтов і Владислав Сайчишин. Вони гарно себе проявляють. Чи готові вони вийти в матчі УПЛ? Ну, напевно, потрібно трошки часу", — заявив український фахівець.

У наступному турі рівненський Верес гостюватиме в кам’янець-подільського Епіцентру.