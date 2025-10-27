Україна

Голкіпер Вереса прокоментував нічию проти Зорі.

Рівненський Верес зіграв унічию проти луганської Зорі у домашньому поєдинку десятого туру української Прем’єр-ліги.

Верес — Зоря 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-чорних" Валентин Горох прокоментував виступ власної команди.

"Перший такий матч у кар'єрі, що стільки ударів та стільки сейвів. У мене такого ще не було. Звісно, ​​захисники подякували. Багато небезпечних ударів суперник мав.

Емоції прекрасні. Але завжди хочеться перемагати. На жаль, не склалось. Важкий був матч. Ми знали, що у Зорі багато високих гравців, що вони намагатимуться використовувати цей факт. А потім ще й червона картка. Тому, було дуже важко.

Дуже вдячний вболівальникам за підтримку. Чув, як вони скандували моє прізвище. Зі мною таке вперше — це дуже приємні відчуття. Буду старатись, щоб вони завжди кричали моє прізвище з трибун", — заявив український виконавець.

У наступному турі рівненський Верес гостюватиме в кам’янець-подільського Епіцентру.