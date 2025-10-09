Україна

Марк Томас може продовжити кар'єру в Україні.

Французький вінгер Марк Томас може продовжити свою кар'єру у складі луганської Зорі.

Луганська команда опублікувала серію фотографій із тренувального процесу, де і був помічений 24-річний француз, який перебуває у статусі вільного агента.

Останнім клубом футболіста був Ексельсіор Віртон із аматорського чемпіонату Бельгії. До цього він виступав за Дюделанж та Васкехал, а також юнацькі команди Меца та Німа.

На професійному рівні Томас відіграв 55 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав два асисти.

Після восьми турів Зоря набрала 11 очок і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.