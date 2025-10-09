Марк Томас може продовжити кар'єру в Україні.
Марк Томас, ФК Зоря
09 жовтня 2025, 22:36
Французький вінгер Марк Томас може продовжити свою кар'єру у складі луганської Зорі.
Луганська команда опублікувала серію фотографій із тренувального процесу, де і був помічений 24-річний француз, який перебуває у статусі вільного агента.
Останнім клубом футболіста був Ексельсіор Віртон із аматорського чемпіонату Бельгії. До цього він виступав за Дюделанж та Васкехал, а також юнацькі команди Меца та Німа.
На професійному рівні Томас відіграв 55 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав два асисти.
Після восьми турів Зоря набрала 11 очок і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.