Кияни зіграють у 1/8 фіналу Кубка України без Дубінчака, Біловара та Шапаренка, а вінгер Назар Волошин може пропустити гру через травму.

Київське Динамо зазнало кадрових втрат перед матчем 1/8 фіналу Кубка України проти донецького Шахтаря, який відбудеться у середу, 29 жовтня.

Як повідомляє офіційний сайт клубу у своєму прев'ю до поєдинку, зустріч пропустять Владислав Дубінчак, Крістіан Біловар та Микола Шапаренко. Під сумнівом залишається участь у грі вінгера Назара Волошина.

22-річний футболіст пропустив попередній поєдинок чемпіонату проти Кривбаса через проблеми із задньою поверхнею стегна. Головний тренер Олександр Шовковський після тієї гри підтвердив, що Волошин має невелике пошкодження, і його готовність до кубкового матчу стане відомою безпосередньо перед стартом.

У поточному сезоні-2025/26 Назар Волошин провів 18 матчів на клубному рівні, забив 5 голів і віддав 3 результативні передачі.

Поєдинок Динамо – Шахтар відбудеться 29 жовтня, початок зустрічі – о 18:00.