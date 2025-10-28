Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цьому "класичному".

У рамках 1/8 фіналу Кубка України-2025/26 київське Динамо прийматиме донецький Шахтар. Поєдинок відбудеться у середу, 29 жовтня у Києві. Початок — о 18:00.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є донецький клуб. Так, на перемогу Шахтаря в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.44, тоді як потенційний успіх Динамо оцінюється показником 2.83. Імовірність нічийного результату в основний час представлена ​​коефіцієнтом 3.38.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Тотал менше 2,5 голів", представлений показником 1.85. Враховуючи статус матчу та принциповість, команди можуть грати обережно.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Шахтар не програє й тотал менше 3,5". На нього можна поставити з показником 1.95.

Слідкуйте за матчем Динамо — Шахтар на Football.ua.