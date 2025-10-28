Україна

Олег Очеретько поділився враженнями від матчу з Кудрівкою.

Півзахисник донецького Шахтаря Олег Очеретько прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Кудрівки (4:0), а також поділився своїми думками перед двома матчами з київським Динамо.

"Приємно, що забив за рідний клуб, допоміг команді й зараз ми на першому місці. Я радий, що забив цей гол заради команди, далі рухатимемося вперед. А так відчуття приємні, дуже радий. З Педріньйо на тренуваннях ми завжди разом граємо, кожен один одного відчуває, тож це було і взаєморозуміння – знав, де буде мʼяч.

Ми намагалися тиснути на суперника кожної хвилини, пресингувати, щоб здобути результат і бути на першому місці. Вважаю, переважали суперника 100%. Це було важливо для нас – виграти цей матч. Бо ми поступилися Легії на останніх хвилинах — це було дуже неприємно. Треба було реабілітуватися в цьому поєдинку, щоб морально налаштуватися на позитив і рухатися далі тільки з позитивом.

Арда Туран підбадьорював під час матчу, казав, що треба виходити і грати у свій футбол – футбол Шахтаря: контролювати гру, грати з мʼячем, бити по воротах. Він із кожним розмовляв, дав настанови, як потрібно грати. Була теорія, він усім сказав такі теплі слова, що ми були налаштовані.

Попереду два матчі із київським Динамо – у Кубку й чемпіонаті України? Буде цікаво. Не знаю, як буде, але ми гратимемо тільки на перемогу і боротимемося. Очікувань поки що немає. Треба трошки відійти від цього матчу", — наводить слова Очеретька прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Кудрівка.

Нагадаємо, кубковий матч Динамо Київ – Шахтар відбудеться завтра, 29 жовтня, о 18:00.