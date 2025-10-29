Україна

Слідкуйте за матчем з Football.ua.

Сьогодні, 29 жовтня, відбудеться матч 1/8 фіналу Кубку України сезону-2025/26, у якому київське Динамо зустрінеться з донецьким Шахтарем.

Поєдинок пройде в Києві на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Шахтар:

Динамо Київ іде другим в УПЛ з 20 очками та вибивав із Кубку Олександрію (2:1) , а у Шахтаря, який вибивав Полісся Ставки (1:0), 21 бал та перша позиція відповідно