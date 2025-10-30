football.ua
  • Україна

    30 жовтня 2025, 10:08

    Попов: Сподіваюся, що Динамо вийшло на переможний шлях

    Оборонець киян — про серію нічиїх, відродження команди та майбутній матч із Шахтарем.

    30 жовтня 2025, 10:08

    Захисник Динамо Денис Попов поділився враженнями після перемоги над Шахтарем (2:1) у матчі 1/8 фіналу Кубка України.

    — Футболісти Шахтаря сьогодні створили нам труднощі, плюс у нас обох насичений графік, тому, зізнаюся, було нелегко фізично. Але 90 хвилин вибігали, боролися та досягли результату, — сказав Попов.

    — Чому, на вашу думку, Динамо провело два такі різні тайми?
    — Можливо, у першій половині зустрічі було хвилювання, надмірне налаштування, тому боялися припуститися помилки. А у другому таймі після пропущеного гола почали йти ва-банк і здобули результат.

    Футболіст також прокоментував поведінку лави запасних Шахтаря:
    — Я б сказав, але такі слова не можна вимовляти вголос (посміхається). Ми спокійно виконуємо свою роботу, а вони нехай кричать.

    — Ви попросили заміну наприкінці матчу, як почуваєтеся?
    — З Кривбасом у мене діагностували перелом носа, але вирішили мене залучити до матчу. Зараз знову відчув сильний біль у голові, подивимося, як буде далі. Якщо самопочуття дозволятиме грати — продовжуватиму.

    Попов також висловив сподівання, що команда вийшла з кризового відрізку:
    — Сподіваюся, що ми ступили на переможний шлях. У нас ще одна гра з Шахтарем попереду — потрібно серйозно налаштуватися, розібрати її по деталях і знати, як діяти. Бо у першому таймі не все виходило, а після перерви стало краще.

    Нагадаємо, що серія без перемог над Шахтарем для Динамо тривала десять матчів.

    Сергій Владиченко

