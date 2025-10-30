Україна

Півзахисник Бенфіки привітав Динамо з першою перемогою за п’ять років.

Експівзахисник донецького Шахтаря, а нині гравець португальської Бенфіки Георгій Судаков не залишив без уваги коментар захисника Динамо Дениса Попова після матчу 1/8 фіналу Кубка України, у якому кияни обіграли гірників з рахунком 2:1.

У своєму Telegram-каналі Судаков привітав Динамо, при цьому трохи підколов суперника:

"Вітаю Динамо з першою перемогою за 5 років у пародистів".

Цей пост став відповіддю на слова Попова, який після поєдинку назвав нинішніх футболістів Шахтаря "пародією" на легендарних Марлоса, Тайсона та Мораєса.

Перемога дозволила Динамо вийти до 1/4 фіналу Кубка України, а вже у неділю, 2 листопада, команди зустрінуться в 11 турі Української Прем’єр-ліги. Початок матчу о 18:00 за київським часом.