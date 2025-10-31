Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка України, який відбувся 30 жовтня 2025 року.

Фенікс-Маріуполь у матчі 1/8 фіналу Кубка України в гостях обіграв Агротех у серії післяматчевих пенальті, завдяки чому вийшов у чвертьфінал турніру.

Рахунок у матчі було відкрито на 37 хвилині, коли у складі гостей голом відзначився Андрій Вільховий, після чого Олексій Чичиков зрівняв цифри на табло на 78 хвилині.

У серії пенальті Фенікс-Маріуполь був сильнішим із рахунком 7:6.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Агротех — Фенікс-Маріуполь у рамках 1/8 фіналу Кубка України-2025/26:

Агротех – Фенікс-Маріуполь 1:1 (7:8 по пен.)

Голи: Чичиков, 77 – Вільховий, 37.

Агротех: Рудик, Біжко, Ковальов, Коваленко, Сурженко (Пастухов, 46), Співак (Загальський, 67), Попчук (Бовтуненко, 86), Хорольський (Марцинюк, 86), Чичиков, Манастирний, Соколан (Жадан, 67).

Фенікс-Маріуполь: Жупанський, Кусий, Петько, Горін, Мельник, Гагун, Ткачук (Радченко, 46), Корешков (Непейпієв, 46, Янчак, 81), Вільховий (Богданов, 46), Ременяк, Сидоренко.

Попередження: Сурженко.