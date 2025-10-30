Серед вісімки найкращих — Динамо, ЛНЗ та кілька сенсаційних представників нижчого дивізіону.
Андрій Ярмоленко, фото ФК Динамо Київ
30 жовтня 2025, 19:31
30 жовтня завершився етап 1/8 фіналу Кубка України, за підсумками якого стали відомі всі учасники чвертьфінальної стадії турніру.
За місце у півфіналі продовжать боротьбу вісім команд: Чернігів, Буковина, Динамо, Металіст 1925, Інгулець, Локомотив, ЛНЗ та Фенікс-Маріуполь.
Жеребкування чвертьфіналів очікується 1 листопада.
