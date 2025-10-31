Україна

Наставник харків'ян поділився своїми емоціями після кубкового матчу.

Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти Агробізнесу (4:3).

"Ми налаштовувалися на цей матч максимально. Було завдання на перший тайм — вийти, віддати максимум сил, зробити рахунок як можна більшим на нашу користь. Як показав другий тайм, не можна в жодному разі розслаблятися проти такої команди, як Агробізнес чи будь-якої команди.

У другому таймі мабуть, трошки розслабилися, трошки заміни призвели до втрати балансу. Не було організації, яку ми мали в першому таймі. Під час стандартних положень потрібно завжди очікувати від суперника чогось такого. Ми готувалися, бачили, що вони розігрують штрафні та кутові. Розіграли дуже добре, як, здається, нідерландці на чемпіонаті світу.

Найголовніше, що ми виконали завдання, яке перед нами стояло — пройти далі в Кубку України. Але також і багато інформації отримали щодо гравців, які отримують менше ігрової практики.

Ітодо відчув дискомфорт, і ми не хотіли ризикувати, бо в нас попереду дуже важливі матчі в чемпіонаті. Будемо дивитися, що надалі буде з його станом. Мба на підході до загальної групи, сподіваємося, що буде вже готовий до наступного матчу. У Мартинюка хронічний дискомфорт — дали йому відпочити та маємо надію, що він буде готовий до матчу проти Полісся.

У нас є мета у Кубку, і ми йдемо до неї. Якщо потрібно буде грати з Динамо — то будемо грати з Динамо. Жеребкування покаже. Хто випаде — з тим і будемо грати", — наводить слова Бартуловича прес-служба клубу.

