Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка України, який відбувся 30 жовтня 2025 року.

Харківський Металіст 1925 на своєму полі обіграв Агробізнес (4:3) у результативному матчі 1/8 фіналу Кубка України.

Харків'яни відкрили рахунок на шостій хвилині зусиллями Пітера Ітодо, після чого на 18 хвилині перевагу господарів поля подвоїв Іван Калюжний.

Потім на 45 хвилині команда Младена Бартуловича забила третій м'яч, автором якого став Ітодо, який оформив дубль. На старті другого тайму Денис Антюх довів рахунок розгромного.

Проте на 66 хвилині Агробізнес взявся до справи, забивши гол зусиллями Максим Войтіховського, а за три хвилини голом відзначився Іван Гаврушко. Остаточну крапку у матчі поставив Роман Толочко на 91 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Металіст 1925 — Агробізнес у рамках 1/8 фіналу Кубка України-2025/26:

Металіст 1925 — Агробізнес 4:3

Голи: Петер, 6, 45, Калюжный, 18, Антюх, 50 — Войтіховський, 66, Гаврушко, 69, Толочко, 90+1.

Металіст 1925: Варакута — Крупський (Снурніцин, 57), Салюк, Шабанов, Капінус — Калітвінцев (Панченко, 57), Калюжний (Є. Павлюк, 57), Чурко — Антюх (Рашиця, 74), Петер (Когут, 46), Забергджа.

Агробізнес: Потімков — Гаврушко, Зінь, Палюх, Слива — Теплий (К. Павлюк, 72), Толочко — Лень (Сьомка, 46), Кузьмин (Шмигельський, 72), Козак (Богомаз, 72) — Войтіховський.