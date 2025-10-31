Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.
Віталій Романов, ФК Динамо Київ
31 жовтня 2025, 09:20
Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 11 туру української Прем'єр-ліги-2025/26.
Центральний матч туру Шахтар — Динамо Київ обслуговуватиме Віталій Романов, а за систему VAR відповідатиме Ігор Пасхал.
УПЛ. 11 тур
31 жовтня, п’ятниця
18:00. Кудрівка – Оболонь. Арбітр – Володимир Новохатній (Черкаси). Арбітр ВАА – Андрій Коваленко (Полтава).
1 листопада, субота
13:00. Кривбас – Полтава. Арбітр – Сергій Задиран (Київська обл.). Арбітр ВАА – Роман Блавацький (Львів).
15:30. Колос – Олександрія. Арбітр – Дмитро Кубряк (Одеса). Арбітр ВАА – Олександр Афанасьєв (Харків).
18:00. Епіцентр – Верес. Арбітр – Олександр Омельченко (Слов’янськ). Арбітр ВАА – Денис Резніков (Кам’янське).
2 листопада, неділя
15:30. Зоря – Рух. Арбітр – Денис Шурман (Київська обл.). Арбітр ВАА – Михайло Райда (Закарпатська обл.).
18:00. Шахтар – Динамо. Арбітр – Віталій Романов (Дніпро). Арбітр ВАА – Ігор Пасхал (Херсон).
3 листопада, понеділок
15:30. ЛНЗ – Карпати. Арбітр – Віктор Копієвський (Кропивницький). Арбітр ВАА – Дмитро Панчишин (Харків).
Після десяти турів Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Динамо та ЛНЗ на одне очко.