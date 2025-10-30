Україна

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо та донецького Шахтаря в поєдинку Кубка України.

Після такого Класичного протистояння занадто багато питань до розвитку подій на футбольному полі залишилось у вболівальників. Усі бачили, що відбувалось упродовж 50 стартових хвилин, і так само всі бачили, на що перетворилась решта ігрового часу. У підсумку, київське Динамо здолало донецький Шахтар на шляху до чвертьфіналу Кубка України у дійсно вольовому стилі, чим учергове поставило купу питань щодо сталості та зрілості гри команди Арди Турана. Важко було уявити після першого тайму, що цей матч можна відпустити. Виявилось, що можна.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо та донецького Шахтаря у матчі на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ

Руслан Нещерет — 8,0. Справжній герой у складі Динамо не належить до переліку тих, хто забивав м’ячі, а радше до тих, хто останнім міг завадити суперникам відзначатись у воротах киян. Шість сейвів від Нещерета загалом і лише один із них належав до загалом успішного для його команди другого тайму. Проте все почалось із того самого порятунку в епізоді з Марлоном Гомесом та його ударом головою на старті матчу.

Олександр Караваєв — 5,5. Правого захисника столичного клубу радше можна побачити в атакувальній фазі команди, але не цього разу. Тут Караваєву довелось чимало захищатись, і здебільшого ці епізоди були або на межі можливостей гравця "біло-синіх", або ним були програні.

Денис Попов (5,5) — Тарас Михавко (6,0) — 5,5. Шовковський зрештою вирішив не експериментувати з парою в центрі захисту у важливій грі й повернувся до "заводських" налаштувань. Але проти технічної групи атаки Шахтаря Попов та Михавко виглядали десь приблизно на задовільному рівні, аніж мали якісь суттєві успіхи.

Костянтин Вівчаренко — 5,0. Одне з ключових навантажень оборона Динамо мала саме ліворуч, і цей матч до активу Вівчаренка точно буде важко занести, бо лише в першому таймі можна було налічити кілька дуже небезпечних передач на загострення саме з його зони. Більш спокійно стало лише тоді, коли Шахтар самотужки відмовився від тиску.

Олександр Піхальонок — 6,5. Від центрального трикутника Динамо вимагалась швидкість переходів до атаки, і Піхальонок у цьому в плані запам’ятався тим, що в першому таймі хоча б не надто грішив неточними передачами, тоді як у другому зосередився на стандартах та дальніх ударах. І коли справа дійсно дійшла до роботи на чужій половині, то Олександр виглядав значно більш яскраво.

Микола Михайленко — 5,0. Динамо змінило опорника поперерві, хоча той чи не єдиний у команді, хто взагалі не помилявся з передачами будь-якого калібру. А все тому, що кияни чомусь почали програвати підбирання біля власного штрафного та не встигали перебудовуватись під час контратак суперників. Дійсно, це трохи футбол не Михайленка.

Віталій Буяльський — 5,5. Шахтар дуже добре розібрав гру суперників у тактичному плані й вигадав реально робочий план щодо того, як повністю виключити фактор Буяльського в першому таймі. Та й у другому не сказати, що Віталій виблискував на футбольному полі, але стандарт у його виконанні таки завершився вирішальним голом команди.

Владислав Кабаєв — 6,5. Дуже довго довелось очікувати на момент, коли Кабаєва нарешті залишать один-в-один із суперником, і з’явиться можливість того обіграти. Але нападник Динамо вперто чекав на цю нагоду й таки розібрався з черговим асистом на Ярмоленка.

Андрій Ярмоленко — 6,5. Форварда відрізали від команди в першому таймі, немов хірург попрацював скальпелем. І в другій половині матчу Ярмоленко вже був готовий сідати на лаву, бо, очевидно, стомився від цієї біганини без м’яча, але за мить до заміни той самий м’яч таки знайшов його ноги в штрафному. І таке трапляється, коли є досвід за плечима.

Шола Огундана — 5,0. Гра лівого вінгера Динамо в першому таймі уособлювала в собі весь провал команди — гатив м’яч аби-куди, щоб тільки швидше від нього позбутись. У другій половині матчу дії нігерійця все ж таки почали бути більш дорослими й виваженими.

Володимир Бражко — 6,5. Інший опорник Динамо загалом успішно вписався в оновлену модель гри команди в другому таймі, хоча й не відразу. Спочатку саме опорна зона й недопрацювала в моменті з неоковирним ударом Педріньйо да Сілви, якому в принципі можна було б запобігти, якби хоч хтось був поруч із суперником. А потім, коли захисного навантаження Шахтар не давав киянам, то Бражко вельми розкуто почував себе поруч із чужим штрафним. Саме він міг стати автором переможного м’яча, але спрацювала реакція Різника.

Едуардо Герреро — 7,0. А от хто спрямував м’яч у сітку в тому голеносному епізоді, так це панамський нападник. Фактично, одразу з лави для запасних. І потім у Герреро було ще аж три дотики до м’яча за 20 хвилин перебування на полі. На зняття футболки під час святкування гравцю знадобилось більше, наприклад. Проте результат є результат.

Олександр Тимчик, Аліу Тіаре — останні дві заміни від Шовковського були для того, щоб десь пересмикнути ігровий темп та додати свіжості в захисті. Але є підозра, що не просто так ми побачили хоча б одного з пари оборонців цього вечора.

Шахтар Донецьк

Дмитро Різник — 6,0. Воротар Шахтаря банально змерз у першому таймі, та й у другому безпосередньо в нього робота виникла лише в одному епізоді, коли суперники забивали переможний м’яч. На перший гол Різник вплинути б не встигав за всього бажання.

Юхим Конопля — 6,5. Черговий матч від правого флангового захисника Шахтаря, де ми можемо відзначити атакувальну частину його дій та не надто знайде позитивний відгук робота в захисті. Хоча своїх 10 повернень м’яча для команди у високому пресингу Конопля таки зробив. І навіть мав один момент для удару по чужих воротах, але використав його доволі прямолінійно.

Валерій Бондар (5,5) — Микола Матвієнко (5,5) — 5,5. Як не крути, а обидва м’ячі Шахтар пропустив із завершальними ударами із зони відповідальності центральних захисників. І тоді вже стає байдуже, що загалом Бондар та Матвієнко провели більш-менш стабільний матч без значних помилок.

Педріньйо Азеведо — 6,5. Бразильський лівий фланговий захисник донеччан перебуває в достатній формі для гри на високому рівні в таких матчах, і цього разу Кабаєву було дуже важко протистояти такому чіпкому Педро Енріке один-в-один. Власне, він не його й переграв у тому самому гольовому епізоді.

Олег Очеретько — 5,5. Це був нормальний матч для одного з центральних півзахисників Шахтаря, який відмінно вписався в модель високого пресингу команди. За винятком одного моменту — була ситуація незадовго до першого пропущеного, коли стало помітно, що Очеретько цим активним футболом просто наївся й його треба було знімати. Що зробив Туран у цій ситуації? Та нічого, нагримав на свого гравця, але Назарину так і не випустив. А потім Очеретька відправив у партер Кабаєв, після чого Бражко "перевисів" Олега на кутовому просто тому, що про концентрацію можна було вже забути за цієї втоми.

Марлон Гомес — 7,0. Своїми підключеннями з глибини до чужого штрафного півзахисник Шахтаря ледь не залишив суперників осторонь цього матчу вже в першому таймі. Відмінна гра бразильця в плані побудови атаки, але реалізація… Нічого з цим не поробиш, якщо голова в Марлона, переважним чином, працює над креативною частиною.

Педріньйо да Сілва — 7,0. Ще доведеться посперечатись із Марлоном Гомесом, хто з пари бразильців є справжнім лідером діаспори Шахтаря безпосередньо на полі, але Педріньйо дав по-справжньому якісний матч, за який мав винагороду у вигляді асисту (хоча сам планував покласти красивий дальній удар). І навіть тоді, коли справа доходила до грі у відбираннях м’яча на чужій половині, цей бразилець не стояв осторонь, а навпаки залишався в авангарді.

Невертон — 6,0. Цього разу мініатюрний бразилець розмістився на правому фланзі й за рахунок швидкості мав тиснути, зокрема, і на Вівчаренка, що йому загалом удавалось робити цілком непогано. Але не більше того — коли команда збавила оберти, то почалась гра м’язів, у якій Невертону хіба що спостерігати осторонь доводиться.

Лука Мейрелліш — 7,0. Як і після матчу проти Легії, можна впевнено казати, що цей хлопець шукає не м’ячі в чужому штрафному, а знаходить там голи. Підставився під удар суперника — забитий м’яч. Хоча й до цього мав кілька непоганих нагод. І, звичайно, боротьба перед чужими володіннями, у якій Мейрелліш був відмінним доповненням до тактики Турана в першому таймі.

Егіналду — 6,0. Із іншим нападником Шахтаря ситуація також виглядає просто — треба почати забивати голи, щоб повернути впевненість після відновлення від травми. От і перетягує на себе ковдру подекуди Егіналду, хоча в бажанні чіплятись за ті м’ячі йому точно не відмовити. Однак одного разу підкат Попова ледь не відправив його до лазарету вчергове.

Лукас Феррейра, Кауан Еліас, Ізакі, Артем Бондаренко, Марлон Сантос — усі заміни Турана в цій грі були суцільним жахом, бо жодна не спрацювала, а одразу після першої подвійної команда пропустила саме з того флангу, де до цього працював у захисті та висів на ногах у Кабаєва Невертон, а на зміну йому ніхто з партнерів так і не прийшов своєчасно.

