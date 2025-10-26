Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 25 жовтня 2025 року.

У домашньому матчі десятого туру української Прем’єр-ліги львівські Карпати та Рух зіграли внічию в дербі.

Принципове протистояння тривалий час не могло набрати оберти, однак під завісу другого тайму ми таки побачили емоційний вибух.

Проте жодній із команд у підсумку так і не вдалось реалізувати свої гольові моменти у відкритій грі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Карпати — Рух у рамках 10-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Карпати — Рух 0:0

Карпати: Домчак — Мірошніченко, Бабогло, Педрозу, Клименко (Сич, 84) — Чачуа, Альварес (Танда, 73), Бруніньйо — Вітор (Шах, 62), Ігор (Фабі, 84), Костенко (Краснопір, 73).

Рух: Герета — Копина (Роман, 76), Слюбик, Холод, Лях — Рейляну (Слюсар, 76), Едсон (Підгурський, 86), Притула (Сапуга, 86) — Квасниця (Руніч, 68), Фаал, Клайвер.

Попередження: Вітор, Педрозу — Едсон, Лях