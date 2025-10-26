Україна

Керманич Руху прокоментував нічию проти Карпат.

Львівський Рух напередодні зіграв унічию з Карпатами у гостьовому львівському дербі в рамках десятого туру української Прем’єр-ліги.

Карпати — Рух 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Іван Федик прокоментував виступ власної команди.

"Ми серйозно готувались до важкої гри, адже нам протистояла команда з якісними футболістами у складі. Тож ми акцентували увагу на індивідуальних якостях цих гравців, адже те, як вони грають, ми знали і були готові до цього.

Команда певним чином відійшла від свого звичного футболу, який ми хочемо бачити, і намагалась зловити суперника на контратаках. Не можу сказати, що ми мали багато моментів, але вони були, особливо наприкінці матчу — момент Клайвера та Фаала, треба було потрапити у ворота і тоді рахунок був би іншим. На жаль, сьогодні лише нічия.

У першому таймі ми зіграли більш строго. Ми провели два різних тайми, адже були два різні плани на гру. У перерві спробували підкорегувати гру, щоб забити гол. Два хороших моменти і кілька напівмоментів у нас було. Треба реалізовувати ці нагоди, і тоді б результат був би іншим.

Травма Копини? Коли гравець просить заміну, то ігровий план одразу ж коректується. У нас четверо гравців, які вийшли у складі, не тренувалися майже весь тиждень, тож на це ми також звертали увагу. Відтак їхні задачі у цьому матчі також були змінені.

У тому числі це стосувалося і Копини: щоб менше підключався до атак, але міг витримати всю гру. На жаль, він не дограв поєдинок до кінця через ушкодження. Але раді, що повернувся на поле Віталій Роман", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух зіграє на полі луганської Зорі.